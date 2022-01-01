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3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)
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Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)
    Арт. jet_791
    3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)
    3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)
      3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)
      3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)

      3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_791

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		250
      Высота, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 3-х кулачковый патрон JET диаметром 250 мм представляет собой вариант обязательной оснастки для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Патроном комплектуются практически все токарные станки модельного ряда серии ZX компании JET. Оснастка предназначена для надежной установки и крепления заготовки.

        Преимущества

        • Конструкция патрона имеет 3 кулачка, благодаря которым осуществляется захват обрабатываемой детали с трех сторон, обеспечивая необходимую центровку
        • Движение кулачков осуществляется синхронно, передавая на деталь крутящий момент
        • Патрон изготовлен из прочной углеродистой стали, устанавливается непосредственно на шпиндель станка