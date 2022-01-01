3-х кулачковый патрон Jet 250 мм (для серии ZX, GH-20xxZH)

Преимущества

Конструкция патрона имеет 3 кулачка, благодаря которым осуществляется захват обрабатываемой детали с трех сторон, обеспечивая необходимую центровку

Движение кулачков осуществляется синхронно, передавая на деталь крутящий момент

Патрон изготовлен из прочной углеродистой стали, устанавливается непосредственно на шпиндель станка

3-х кулачковый патрон JET диаметром 250 мм представляет собой вариант обязательной оснастки для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Патроном комплектуются практически все токарные станки модельного ряда серии ZX компании JET. Оснастка предназначена для надежной установки и крепления заготовки.