Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм

Преимущества

Патрон имеет хвостовик с посадкой МК-3

Тип используемых цанг – ER40

Имеет в комплекте ключ и 7 шт. цанг с диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм

Цанговый патрон JET МК-3/ER40 представляет собой оснастку для использования на станках фрезерно-сверлильной группы и предназначен для крепления концевого металлорежущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком с помощью цанг.