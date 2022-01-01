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Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
Найти аналог
Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Арт. jet_954
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
    Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм

      Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_954

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		16
      Высота, мм
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон JET МК-3/ER40 представляет собой оснастку для использования на станках фрезерно-сверлильной группы и предназначен для крепления концевого металлорежущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком с помощью цанг.

        Преимущества

        • Патрон имеет хвостовик с посадкой МК-3
        • Тип используемых цанг – ER40
        • Имеет в комплекте ключ и 7 шт. цанг с диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм