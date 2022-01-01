Цанговый патрон Jet МК-3/ER40 с набором из 7 цанг 4-16 мм
Арт. jet_954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|16
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Высота, мм
|70
- Цанговый патрон JET МК-3/ER40 представляет собой оснастку для использования на станках фрезерно-сверлильной группы и предназначен для крепления концевого металлорежущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком с помощью цанг.
Преимущества
- Патрон имеет хвостовик с посадкой МК-3
- Тип используемых цанг – ER40
- Имеет в комплекте ключ и 7 шт. цанг с диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм