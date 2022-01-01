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Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
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Патроны для токарных станков
    Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
    Арт. jet_974
    Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
    Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
    Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
    Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
    Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
      Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
      Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
      Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
      Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)
      Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)

      Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)

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      Нет в наличии
      Арт. jet_974

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Высота, мм
      		58
      Ширина, мм
      		95
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор цанг JET с конусом Морзе 3 (MK-3) представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков JET и предназначен для моделей JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2.

        Преимущества

        • В набор входит семь цанг для установки концевых фрез, свёрл и другого режущего инструмента c цилиндрическим хвостовиком диаметрами 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм на фрезерно-сверлильные станки
        • Каждая цанга с конусом Морзе 3 с помощью зажимного винта (шомпола) быстро и жёстко фиксируется в шпинделе
        • Внутренняя резьба хвостовой части цанги М12