Набор цанг Jet МК-3, 4-16 мм (для JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2)

Преимущества

В набор входит семь цанг для установки концевых фрез, свёрл и другого режущего инструмента c цилиндрическим хвостовиком диаметрами 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм на фрезерно-сверлильные станки

Каждая цанга с конусом Морзе 3 с помощью зажимного винта (шомпола) быстро и жёстко фиксируется в шпинделе

Внутренняя резьба хвостовой части цанги М12

Набор цанг JET с конусом Морзе 3 (MK-3) представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков JET и предназначен для моделей JMD-1L, JMD-X1L, JMD-2S, JMD-X2S, JMD-3T, JMD-3T DRO, JUM-X2.