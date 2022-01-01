3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)
Арт. jet_794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|325
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Высота, мм
|350
- 3-х кулачковый патрон JET с диаметром 325 мм, представляет собой универсальную оснастку, используемую в токарном оборудовании фирмы JET. Патроном комплектуется токарный станок GH-20xxZH серии ZX. Оснастка предназначена для установки деталей или заготовок для последующей обработки.
Преимущества
- Патрон оснащен прямыми и обратными кулачками, обеспечивая равномерный захват заготовки и самоцентровку
- С помощью патрона JET выполняется весь спектр токарных работ с круглыми и шестигранными деталями
- Патрон крепится на фланцы шпинделя токарного станка
- Изготовлен из углеродистой стали