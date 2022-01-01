3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)

Преимущества

Патрон оснащен прямыми и обратными кулачками, обеспечивая равномерный захват заготовки и самоцентровку

С помощью патрона JET выполняется весь спектр токарных работ с круглыми и шестигранными деталями

Патрон крепится на фланцы шпинделя токарного станка

Изготовлен из углеродистой стали

3-х кулачковый патрон JET с диаметром 325 мм, представляет собой универсальную оснастку, используемую в токарном оборудовании фирмы JET. Патроном комплектуется токарный станок GH-20xxZH серии ZX. Оснастка предназначена для установки деталей или заготовок для последующей обработки.