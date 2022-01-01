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3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)
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Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)
    Арт. jet_794
    3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)
    3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)
      3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)
      3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)

      3-х кулачковый патрон Jet 325 мм (для серии GH-26xxZH)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_794

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		325
      Высота, мм
      		350
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 3-х кулачковый патрон JET с диаметром 325 мм, представляет собой универсальную оснастку, используемую в токарном оборудовании фирмы JET. Патроном комплектуется токарный станок GH-20xxZH серии ZX. Оснастка предназначена для установки деталей или заготовок для последующей обработки.

        Преимущества

        • Патрон оснащен прямыми и обратными кулачками, обеспечивая равномерный захват заготовки и самоцентровку
        • С помощью патрона JET выполняется весь спектр токарных работ с круглыми и шестигранными деталями
        • Патрон крепится на фланцы шпинделя токарного станка
        • Изготовлен из углеродистой стали