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Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
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Патроны для токарных станков
    Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
    Арт. jet_960
    Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
    Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
    Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
      Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
      Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
      Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)

      Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_960

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Высота, мм
      		50
      Ширина, мм
      		80
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор цанг JET с конусом Морзе 2 (MK-2) представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков JET и предназначен для модели JMD-1.

        Преимущества

        • В набор входит шесть цанг для установки концевых фрез, свёрл и другого режущего инструмента c цилиндрическим хвостовиком диаметрами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм на фрезерно-сверлильные станки
        • Каждая цанга с конусом Морзе 2 с помощью зажимного винта (шомпола) быстро и жёстко фиксируется в шпинделе
        • Внутренняя резьба хвостовой части цанги М10