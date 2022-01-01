Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)

Преимущества

В набор входит шесть цанг для установки концевых фрез, свёрл и другого режущего инструмента c цилиндрическим хвостовиком диаметрами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм на фрезерно-сверлильные станки

Каждая цанга с конусом Морзе 2 с помощью зажимного винта (шомпола) быстро и жёстко фиксируется в шпинделе

Внутренняя резьба хвостовой части цанги М10

Набор цанг JET с конусом Морзе 2 (MK-2) представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков JET и предназначен для модели JMD-1.