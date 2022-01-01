Набор цанг Jet МК-2, 3-10 мм (для JMD-1)
Арт. jet_960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Высота, мм
|50
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Ширина, мм
|80
- Набор цанг JET с конусом Морзе 2 (MK-2) представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков JET и предназначен для модели JMD-1.
Преимущества
- В набор входит шесть цанг для установки концевых фрез, свёрл и другого режущего инструмента c цилиндрическим хвостовиком диаметрами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм на фрезерно-сверлильные станки
- Каждая цанга с конусом Морзе 2 с помощью зажимного винта (шомпола) быстро и жёстко фиксируется в шпинделе
- Внутренняя резьба хвостовой части цанги М10