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Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
    Арт. jet_861
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)

      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_861

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		16
      Высота, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон Jet с цангами – представляет собой универсальную оснастку для работы на токарном оборудовании фирмы JET. Патрон имеет прочную и надежную конструкцию, обеспечивающую быструю смену цанг переходного, различного типа для последующей установки необходимого инструмента.

        Преимущества

        • Оснастка обеспечивает надежное крепление и фиксацию режущих инструментов с цилиндрическим хвостовиком диаметром 4,6,8,10, 12, 14 и 16 мм, обеспечивая выполнение токарных работ широкого спектра
        • Патрон комплектуется 7 переходными цангами и зажимным ключом
        • Поставляется в кейсе