Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)
Арт. jet_861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|16
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Высота, мм
|60
- Цанговый патрон Jet с цангами – представляет собой универсальную оснастку для работы на токарном оборудовании фирмы JET. Патрон имеет прочную и надежную конструкцию, обеспечивающую быструю смену цанг переходного, различного типа для последующей установки необходимого инструмента.
Преимущества
- Оснастка обеспечивает надежное крепление и фиксацию режущих инструментов с цилиндрическим хвостовиком диаметром 4,6,8,10, 12, 14 и 16 мм, обеспечивая выполнение токарных работ широкого спектра
- Патрон комплектуется 7 переходными цангами и зажимным ключом
- Поставляется в кейсе