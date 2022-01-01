Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-7)

Преимущества

Оснастка обеспечивает надежное крепление и фиксацию режущих инструментов с цилиндрическим хвостовиком диаметром 4,6,8,10, 12, 14 и 16 мм, обеспечивая выполнение токарных работ широкого спектра

Патрон комплектуется 7 переходными цангами и зажимным ключом

Поставляется в кейсе

Цанговый патрон Jet с цангами – представляет собой универсальную оснастку для работы на токарном оборудовании фирмы JET. Патрон имеет прочную и надежную конструкцию, обеспечивающую быструю смену цанг переходного, различного типа для последующей установки необходимого инструмента.