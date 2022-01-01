Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
Арт. jet_843
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|16
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Высота, мм
|60
- Цанговый патрон JET с цангами различного диаметра является универсальной дополнительной оснасткой, которой комплектуются токарные станки BD-8A, BD-9G, выпускаемые компанией JET.
Преимущества
- Патрон изготовлен из прочной, закаленной стали и имеет надежную конструкцию, рассчитанную на быструю замену переходных цанг
- Благодаря цанговому патрону с переходными цангами повышается производительность работ на токарном станке
- Патрон и сменные цанги рассчитаны на фиксацию режущих инструментов, имеющих диаметров хвостовой части в 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм
- В комплекте к патрону идет зажимной ключ
- Поставляется в кейсе