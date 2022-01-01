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Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
    Арт. jet_843
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
    Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)
      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)

      Цанговый патрон Jet с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (для BD-8A, BD-9G)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_843

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		16
      Высота, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон JET с цангами различного диаметра является универсальной дополнительной оснасткой, которой комплектуются токарные станки BD-8A, BD-9G, выпускаемые компанией JET.

        Преимущества

        • Патрон изготовлен из прочной, закаленной стали и имеет надежную конструкцию, рассчитанную на быструю замену переходных цанг
        • Благодаря цанговому патрону с переходными цангами повышается производительность работ на токарном станке
        • Патрон и сменные цанги рассчитаны на фиксацию режущих инструментов, имеющих диаметров хвостовой части в 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм
        • В комплекте к патрону идет зажимной ключ
        • Поставляется в кейсе