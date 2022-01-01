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3-х кулачковый патрон Jet 160 мм (для GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)
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Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 160 мм (для GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)
    Арт. jet_814
    3-х кулачковый патрон Jet 160 мм (для GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)

      3-х кулачковый патрон Jet 160 мм (для GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_814

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		160
      Высота, мм
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехкулачковый патрон JET представляет собой важный элемент сменной оснастки, которым комплектуется токарное оборудование, выпускаемое компанией JET. Оснастка предназначена для работы на токарном оборудовании, моделях станков GHB-1330A, GHB-1340A и GH-1440W-3.

        Преимущества

        • Конструкция патрона имеет три самодвижущихся кулачка, обеспечивающих 3-х сторонне надежное крепление и высокую точность центрирования деталей и заготовок
        • Зажимное действие обеспечивается спиральным движением кулачков
        • Оснастка изготовлена из высококачественного чугуна, устанавливается на заднюю бабку