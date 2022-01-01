3-х кулачковый патрон Jet 160 мм (для GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)
Арт. jet_814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|160
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Высота, мм
|180
- Трехкулачковый патрон JET представляет собой важный элемент сменной оснастки, которым комплектуется токарное оборудование, выпускаемое компанией JET. Оснастка предназначена для работы на токарном оборудовании, моделях станков GHB-1330A, GHB-1340A и GH-1440W-3.
Преимущества
- Конструкция патрона имеет три самодвижущихся кулачка, обеспечивающих 3-х сторонне надежное крепление и высокую точность центрирования деталей и заготовок
- Зажимное действие обеспечивается спиральным движением кулачков
- Оснастка изготовлена из высококачественного чугуна, устанавливается на заднюю бабку