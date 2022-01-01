3-х кулачковый патрон Jet 160 мм (для GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)

Преимущества

Конструкция патрона имеет три самодвижущихся кулачка, обеспечивающих 3-х сторонне надежное крепление и высокую точность центрирования деталей и заготовок

Зажимное действие обеспечивается спиральным движением кулачков

Оснастка изготовлена из высококачественного чугуна, устанавливается на заднюю бабку

Трехкулачковый патрон JET представляет собой важный элемент сменной оснастки, которым комплектуется токарное оборудование, выпускаемое компанией JET. Оснастка предназначена для работы на токарном оборудовании, моделях станков GHB-1330A, GHB-1340A и GH-1440W-3.