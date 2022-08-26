Комплект лазерный нивелир и дальномер CONDTROL X-KIT

Особенности и Преимущества:

Крепление на ремне.

На корпусе лазерного нивелира Condtrol MicroX SET имеется отверстие для возможности закрепления на балке или профиле.

С помощью отверстия особой конструкции инструмент можно надежно зафиксировать в одном положении на саморезе или гвозде.

Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8", так и на 1/4".

Возможность построения наклонных линий и импульсный режим работы.

Высокая защита от ударов.

Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей.

Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.

Очень малый вес.

Высокая точность работы: ± 0,3 мм/м.

Дальность работы составляет 20 метров.

Диапазон работы компенсатора равен ± 4,5 градусам.

Угол развертки составляет 160 градусов.

Питается аппарат от трех 1.5 В батарей типа ААА.

Трехстрочный дисплей с подсветкой - для контроля за рабочими показателями.

Обрезиненный корпус защищает лазерный дальномер CONDTROL X2 от поломок при падении.

Малый вес - для комфортного пользования.

С помощью данного устройства можно измерять площади помещений и стен, а также объем помещений.

Возможность сложения и вычитания, а также вычисление по теореме Пифагора.

Дальномер оснащен функцией минимума и максимума - для простоты использования.

Функция непрерывного измерения облегчает работу в случае, когда прицеливание затруднено.

Питание от двух батареек типа ААА.

Автоматическое отключение лазера через 45 секунд простоя прибора - 180 секунд простоя - для экономии заряда батарей.

Диапазон измерений составляет от 0.5 до 40 метров.

Высокая точность работы: ±2 мм.

Минимальная единица измерения равна 1 мм.

На одном заряде элемента питания можно осуществить до 5000 замеров.

Рабочий диапазон температур составляет от 0 до 40 градусов.

Используемый лазер - 650 нм, класс II, мощность менее 1 мВт.

Комплектация:

Дальномер X2 CONDTROL. Нивелир MicroX CONDTROL. Очки. Переходник с резьбы 5/8" на резьбу 1/4". Источник питания. Инструкция пользователя. Упаковка.

Набор: нивелир + дальномер CONDTROL X-KIT используется при ведении ремонтных и отделочных работ. Нивелир Condtrol MicroX проецирует лазерный крест вперед. Главной отличительной особенностью данной модели является множество различных вариантов монтажа: его можно закрепить на потолочном или гипсокартонном профиле с помощью специального зажима, в корпусе имеется паз для ремешка, благодаря которому возможна установка на вертикальной балке или профиле, также его можно просто подвесить на гвоздь или саморез. Лазерный дальномер CONDTROL X2 также способствует ведению точной и продуктивной работе. Его диапазон измерений составляет от полуметра до 40 метров.