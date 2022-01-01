Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

Дизельный генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 015012 изготовлен на базе надёжного дизельного двигателя TSS Diesel TDК 17 4L. Расход топлива при 100% нагрузки - 3.4 л/ч, при 75% - 2.5 л/ч, при 50% - 1.7 л/ч. Установка широко применяется в качестве резервного источника электроэнергии на строительной площадке, объектах торговли, предприятиях, либо коттеджных поселках. Моторесурс генератора рассчитан на 8000 часов работы без капитального ремонта. Есть возможность запуска генератора в автоматическом режиме, для этого необходимо приобрести блок АВР.

Преимущества