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Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Арт. tss_2202986
    Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202986

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 015012 изготовлен на базе надёжного дизельного двигателя TSS Diesel TDК 17 4L. Расход топлива при 100% нагрузки - 3.4 л/ч, при 75% - 2.5 л/ч, при 50% - 1.7 л/ч. Установка широко применяется в качестве резервного источника электроэнергии на строительной площадке, объектах торговли, предприятиях, либо коттеджных поселках. Моторесурс генератора рассчитан на 8000 часов работы без капитального ремонта. Есть возможность запуска генератора в автоматическом режиме, для этого необходимо приобрести блок АВР.

        Преимущества

        • Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
        • Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
        • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
        • Система охлаждения - жидкостная
        • Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
        • Система возбуждения SHUNT
        • КПД 94%
        • Класс изоляции/степень защиты H/IP21(23)
        • Вывод на экран основных технических параметров ДГУ
        • Многоязычный интерфейс, включая русский, для управления работой ДГУ
        • Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
        • В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
        • Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
        • Имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
        • Кнопка аварийного останова вынесена наружу
        • Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
        • Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном