Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Арт. tss_2202986
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
Дизельный генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 015012 изготовлен на базе надёжного дизельного двигателя TSS Diesel TDК 17 4L. Расход топлива при 100% нагрузки - 3.4 л/ч, при 75% - 2.5 л/ч, при 50% - 1.7 л/ч. Установка широко применяется в качестве резервного источника электроэнергии на строительной площадке, объектах торговли, предприятиях, либо коттеджных поселках. Моторесурс генератора рассчитан на 8000 часов работы без капитального ремонта. Есть возможность запуска генератора в автоматическом режиме, для этого необходимо приобрести блок АВР.
Преимущества
- Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
- Соответствие российским и международным стандартам
- Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
- Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
- 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
- Система охлаждения - жидкостная
- Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
- Система возбуждения SHUNT
- КПД 94%
- Класс изоляции/степень защиты H/IP21(23)
- Вывод на экран основных технических параметров ДГУ
- Многоязычный интерфейс, включая русский, для управления работой ДГУ
- Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
- В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
- Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
- Имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
- Кнопка аварийного останова вынесена наружу
- Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
- Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном