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Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
5.0
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
    Арт. О00000013232
    5.0
    2
    Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
    Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
    Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
    Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
    Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
      Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
      Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
      Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
      Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
      Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л

      Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013232
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 применяется для откачки вод, имеющих волокнистые примеси. Оснащен поплавковым выключателем, который отрегулирован на определенный уровень включения и отключения насоса. Это гарантирует надежность и долговечность насоса. Стальное лезвие дробит попадающий мусор до необходимого диаметра частиц. Электродвигатель оснащен статором с термопротектором, который обеспечивает автоматическое отключение насоса при превышении допустимой нормы температуры обмоток.

        Преимущества

        • Производительность - 30000 л/ч
        • Корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали - прочность
        • Внешний поплавковый выключатель - для защиты от сухого хода
        • Измельчающий нож (лезвие) в комплекте
        • Насос не требует консервации
        • Во время эксплуатации Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 не требует никакого обслуживания
        • Камера теплообмена обеспечивает охлаждение насоса
        • От перегрузки изделие защищает термопротектор, отключение происходит автоматически
        • Для исключения образования воздушных пробок в рабочей полости насоса имеется клапан
        • Элементы насоса изготовлены из материалов, стойких к коррозии
        • Максимальное количество включений в час - 20
        • Диаметр пропускаемых частиц: 15 мм