Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л
Арт. О00000013232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
- Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 применяется для откачки вод, имеющих волокнистые примеси. Оснащен поплавковым выключателем, который отрегулирован на определенный уровень включения и отключения насоса. Это гарантирует надежность и долговечность насоса. Стальное лезвие дробит попадающий мусор до необходимого диаметра частиц. Электродвигатель оснащен статором с термопротектором, который обеспечивает автоматическое отключение насоса при превышении допустимой нормы температуры обмоток.
Преимущества
- Производительность - 30000 л/ч
- Корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали - прочность
- Внешний поплавковый выключатель - для защиты от сухого хода
- Измельчающий нож (лезвие) в комплекте
- Насос не требует консервации
- Во время эксплуатации Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 не требует никакого обслуживания
- Камера теплообмена обеспечивает охлаждение насоса
- От перегрузки изделие защищает термопротектор, отключение происходит автоматически
- Для исключения образования воздушных пробок в рабочей полости насоса имеется клапан
- Элементы насоса изготовлены из материалов, стойких к коррозии
- Максимальное количество включений в час - 20
- Диаметр пропускаемых частиц: 15 мм