Преимущества

Производительность - 30000 л/ч

Корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали - прочность

Внешний поплавковый выключатель - для защиты от сухого хода

Измельчающий нож (лезвие) в комплекте

Насос не требует консервации

Во время эксплуатации Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 не требует никакого обслуживания

Камера теплообмена обеспечивает охлаждение насоса

От перегрузки изделие защищает термопротектор, отключение происходит автоматически

Для исключения образования воздушных пробок в рабочей полости насоса имеется клапан

Элементы насоса изготовлены из материалов, стойких к коррозии

Максимальное количество включений в час - 20

Диаметр пропускаемых частиц: 15 мм

Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л 68/5/6 применяется для откачки вод, имеющих волокнистые примеси. Оснащен поплавковым выключателем, который отрегулирован на определенный уровень включения и отключения насоса. Это гарантирует надежность и долговечность насоса. Стальное лезвие дробит попадающий мусор до необходимого диаметра частиц. Электродвигатель оснащен статором с термопротектором, который обеспечивает автоматическое отключение насоса при превышении допустимой нормы температуры обмоток.