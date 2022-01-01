Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
Арт. X16910801312
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|6.5
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Габариты, мм
|380х310х140
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Материал корпуса
|пластик
- Воду, очищенную фильтром Гейзер БИО, можно пить без кипячения детям старше 3 лет.Фильтры серии Гейзер БИО — единственные на российском рынке фильтрующие системы, получившие сертификат соответствия по системе ГОСТ Р:
- ГОСТ Р 51232-98 (Вода питьевая)
- ГОСТ Р 51871-02 (Устройства водоочистные)
- СанПиН 2.1.4.1074 (Питьевая вода)
Этапы очистки
- БА - 10SL — эффективно удаляет избыточное растворенное железо (до 1.5 мг/л) благодаря природному материалу кальцит.
- Арагон Ж БИО — удаляет растворенное железо, тяжелые металлы, радионуклиды. 100% удаление бактерий и вирусов.
- ММB - 10SL / Fiber Pro - 10SL — картридж из углеродного волокна. Ресурс до 10000 литров. Используется только в компании «Гейзер».