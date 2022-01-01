Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341

ГОСТ Р 51232-98 (Вода питьевая)

ГОСТ Р 51871-02 (Устройства водоочистные)

СанПиН 2.1.4.1074 (Питьевая вода)

Этапы очистки

БА - 10SL — эффективно удаляет избыточное растворенное железо (до 1.5 мг/л) благодаря природному материалу кальцит.

Арагон Ж БИО — удаляет растворенное железо, тяжелые металлы, радионуклиды. 100% удаление бактерий и вирусов.

ММB - 10SL / Fiber Pro - 10SL — картридж из углеродного волокна. Ресурс до 10000 литров. Используется только в компании «Гейзер».

Воду, очищенную фильтром Гейзер БИО, можно пить без кипячения детям старше 3 лет.Фильтры серии Гейзер БИО — единственные на российском рынке фильтрующие системы, получившие сертификат соответствия по системе ГОСТ Р:Важным свойством является самоидикация — фильтр сам подскажет, когда пришло время менять картриджи (уменьшение напора в кране для чистой воды). Замена фильтрующих картриджей в среднем 1 раз в 18 месяцев