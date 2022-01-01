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Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
    Арт. X16910801312
    Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
    Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
    Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
    Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
    Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
      Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
      Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
      Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
      Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341
      Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341

      Фильтр для железистой воды Гейзер Био 341

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801312

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		6.5
      Габариты, мм
      		380х310х140
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воду, очищенную фильтром Гейзер БИО, можно пить без кипячения детям старше 3 лет.Фильтры серии Гейзер БИО — единственные на российском рынке фильтрующие системы, получившие сертификат соответствия по системе ГОСТ Р:
        • ГОСТ Р 51232-98 (Вода питьевая)
        • ГОСТ Р 51871-02 (Устройства водоочистные)
        • СанПиН 2.1.4.1074 (Питьевая вода)

        Этапы очистки

        • БА - 10SL — эффективно удаляет избыточное растворенное железо (до 1.5 мг/л) благодаря природному материалу кальцит.
        • Арагон Ж БИО — удаляет растворенное железо, тяжелые металлы, радионуклиды. 100% удаление бактерий и вирусов.
        • ММB - 10SL / Fiber Pro - 10SL — картридж из углеродного волокна. Ресурс до 10000 литров. Используется только в компании «Гейзер».
        Важным свойством является самоидикация — фильтр сам подскажет, когда пришло время менять картриджи (уменьшение напора в кране для чистой воды). Замена фильтрующих картриджей в среднем 1 раз в 18 месяцев