Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
Арт. X169108013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|470х430х420
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Материал корпуса
|пластик
- Система обратного осмоса Гейзер Престиж 20001 предназначена для получения воды высокой степени очистки. Фильтр обеспечивает трехступенчатую предочистку от солей жесткости, тяжелых металлов, органики, бактерий и вирусов. Каждая ступень очистки расположена в отдельном корпусе. Для фильтрации воды используются мембраны Vontron. Система оснащена угольным постфильтром, который убирает посторонние запахи воды и делает ее вкус приятным. Корпус изготовлен из пластика белого цвета.
Преимущества
- Температура воды - 40°С
- Трехступенчатая система предочистки
- Рабочее давление - от 3 атм
- Производительность - 200 литров в сутки
- Угольный постфильтр
- Мембраны Vontron
- Объем накопительного бака 12 литров
- Ресурс картриджа из вспененного полипропилена - 6000 литров
- Ресурс СВС картриджей - 7000 литров