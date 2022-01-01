Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001

Преимущества

Температура воды - 40°С

Трехступенчатая система предочистки

Рабочее давление - от 3 атм

Производительность - 200 литров в сутки

Угольный постфильтр

Мембраны Vontron

Объем накопительного бака 12 литров

Ресурс картриджа из вспененного полипропилена - 6000 литров

Ресурс СВС картриджей - 7000 литров

Система обратного осмоса Гейзер Престиж 20001 предназначена для получения воды высокой степени очистки. Фильтр обеспечивает трехступенчатую предочистку от солей жесткости, тяжелых металлов, органики, бактерий и вирусов. Каждая ступень очистки расположена в отдельном корпусе. Для фильтрации воды используются мембраны Vontron. Система оснащена угольным постфильтром, который убирает посторонние запахи воды и делает ее вкус приятным. Корпус изготовлен из пластика белого цвета.