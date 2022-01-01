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Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
    Арт. X169108013
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
    Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001
      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001

      Фильтр под мойку Гейзер Престиж 20001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X169108013

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		470х430х420
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Система обратного осмоса Гейзер Престиж 20001 предназначена для получения воды высокой степени очистки. Фильтр обеспечивает трехступенчатую предочистку от солей жесткости, тяжелых металлов, органики, бактерий и вирусов. Каждая ступень очистки расположена в отдельном корпусе. Для фильтрации воды используются мембраны Vontron. Система оснащена угольным постфильтром, который убирает посторонние запахи воды и делает ее вкус приятным. Корпус изготовлен из пластика белого цвета.

        Преимущества

        • Температура воды - 40°С
        • Трехступенчатая система предочистки
        • Рабочее давление - от 3 атм
        • Производительность - 200 литров в сутки
        • Угольный постфильтр
        • Мембраны Vontron
        • Объем накопительного бака 12 литров
        • Ресурс картриджа из вспененного полипропилена - 6000 литров
        • Ресурс СВС картриджей - 7000 литров