Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм

Преимущества

Режущие кромки закалены индукционными токами

Смещение шарнира к режущим кромкам увеличивает эффективность реза на 20%

Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе

Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины

Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной

Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие «титан-финиш»

Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента

Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак

Плоскогубцы имеют дополнительные внутренние грани и могут использоваться как гаечный ключ М8 до М10, 11-17 мм. Конструктивные особенности позволяют перекусывать мягкую проволоку (220 Н/мм2) диаметром до 4 мм, проволоку (гвозди) средней жесткости (750 Н/мм2) диаметром до 3,1 мм, жесткую проволоку (1800 Н/мм2) диаметром до 2 мм.