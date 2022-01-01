Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
Арт. О00000020868
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|165
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Материал губок
|сталь 45
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- Плоскогубцы имеют дополнительные внутренние грани и могут использоваться как гаечный ключ М8 до М10, 11-17 мм. Конструктивные особенности позволяют перекусывать мягкую проволоку (220 Н/мм2) диаметром до 4 мм, проволоку (гвозди) средней жесткости (750 Н/мм2) диаметром до 3,1 мм, жесткую проволоку (1800 Н/мм2) диаметром до 2 мм.
Преимущества
- Режущие кромки закалены индукционными токами
- Смещение шарнира к режущим кромкам увеличивает эффективность реза на 20%
- Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе
- Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины
- Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной
- Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие «титан-финиш»
- Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента
- Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак