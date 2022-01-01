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Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
2 920 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
    Арт. О00000020868
    Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
    Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
    Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
      Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
      Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм
      Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм

      Плоскогубцы комбинированные Gross 16972, 165 мм

      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020868

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		165
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы имеют дополнительные внутренние грани и могут использоваться как гаечный ключ М8 до М10, 11-17 мм. Конструктивные особенности позволяют перекусывать мягкую проволоку (220 Н/мм2) диаметром до 4 мм, проволоку (гвозди) средней жесткости (750 Н/мм2) диаметром до 3,1 мм, жесткую проволоку (1800 Н/мм2) диаметром до 2 мм.

        Преимущества

        • Режущие кромки закалены индукционными токами
        • Смещение шарнира к режущим кромкам увеличивает эффективность реза на 20%
        • Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе
        • Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины
        • Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной
        • Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие «титан-финиш»
        • Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента
        • Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак