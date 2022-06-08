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Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
5.0
2
Найти аналог
Инструменты для работы с изоляцией
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
    Арт. Ю00000027277
    5.0
    2
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200

      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000027277
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.2
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1240200 предназначен для снятия защитных оболочек с различных видов кабелей. Рукоятки инструмента и его корпус изготовлены из пластика, армированного стекловолокном, что обеспечивает большую надежность и продолжительность эксплуатации. Наличие механики обеспечивает легкость хода рукояток при работе. Предусмотрена возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными с сечением до 10 кв. мм, одножильными с сечением до 6 кв. мм.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.202 кг снижает энергоемкость работы
        • Наличие механики обеспечивает легкость хода рукояток при работе
        • Работа без повреждений кабеля за счет самонастройки под различные сечения
        • Возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными сечением до 10 кв. мм., одножильными сечением до 6 кв. мм
        • Возможность зачистки тонких плоских ленточных кабелей шириной до 10 мм. за один рабочий ход
        • Диапазон ограничения длины зачистки составляет от 3 до 18 мм
        • Диапазон AWG (американский калибр проводов) составляет от 32 до 7
        • Простая замена лезвий и пластиковых зажимных поверхностей
        • Длина инструмента составляет 200 мм
        • Снятие изоляции с кабеля сечением от 0.03 до 10 мм²