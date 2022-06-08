Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1240200
Арт. Ю00000027277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.2
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
- Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1240200 предназначен для снятия защитных оболочек с различных видов кабелей. Рукоятки инструмента и его корпус изготовлены из пластика, армированного стекловолокном, что обеспечивает большую надежность и продолжительность эксплуатации. Наличие механики обеспечивает легкость хода рукояток при работе. Предусмотрена возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными с сечением до 10 кв. мм, одножильными с сечением до 6 кв. мм.
Преимущества
- Малый вес - 0.202 кг снижает энергоемкость работы
- Наличие механики обеспечивает легкость хода рукояток при работе
- Работа без повреждений кабеля за счет самонастройки под различные сечения
- Возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными сечением до 10 кв. мм., одножильными сечением до 6 кв. мм
- Возможность зачистки тонких плоских ленточных кабелей шириной до 10 мм. за один рабочий ход
- Диапазон ограничения длины зачистки составляет от 3 до 18 мм
- Диапазон AWG (американский калибр проводов) составляет от 32 до 7
- Простая замена лезвий и пластиковых зажимных поверхностей
- Длина инструмента составляет 200 мм
- Снятие изоляции с кабеля сечением от 0.03 до 10 мм²