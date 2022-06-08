Преимущества

Малый вес - 0.202 кг снижает энергоемкость работы

Наличие механики обеспечивает легкость хода рукояток при работе

Работа без повреждений кабеля за счет самонастройки под различные сечения

Возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными сечением до 10 кв. мм., одножильными сечением до 6 кв. мм

Возможность зачистки тонких плоских ленточных кабелей шириной до 10 мм. за один рабочий ход

Диапазон ограничения длины зачистки составляет от 3 до 18 мм

Диапазон AWG (американский калибр проводов) составляет от 32 до 7

Простая замена лезвий и пластиковых зажимных поверхностей

Длина инструмента составляет 200 мм

Снятие изоляции с кабеля сечением от 0.03 до 10 мм²

Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1240200 предназначен для снятия защитных оболочек с различных видов кабелей. Рукоятки инструмента и его корпус изготовлены из пластика, армированного стекловолокном, что обеспечивает большую надежность и продолжительность эксплуатации. Наличие механики обеспечивает легкость хода рукояток при работе. Предусмотрена возможность работы с медными и алюминиевыми кабелями: многожильными с сечением до 10 кв. мм, одножильными с сечением до 6 кв. мм.