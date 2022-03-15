Черная изолента Авалон (15 мм, 20 м)
Арт. Х130829522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|20
Изолента Авалон, представляет собой надёжный изоляционный материал, с прекрасными клеющими свойствами. Все материалы для изготовления изоляционной ленты абсолютно безопасны для человека. Данные качества позволяют пользоваться изолентами кроме бытовых работ, ещё и для крепежа грузов и упаковки товаров. Универсальность изделия позволяет применять его рядовым пользователям и профессионалам на промышленных предприятиях.
Преимущества
- клейкость адгезивного слоя;
- морозостойкость;
- удлинение при разрыве (эластичность).