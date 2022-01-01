Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
Найти аналог
Шлифовальные станки
    Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
    Арт. jet_428
    Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus

      Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_428

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		2000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Jet 16-32 Plus – консольный барабанный шлифовальный станок компактного класса с мощным однофазным двигателем. Благодаря удачному сочетанию характеристик модель популярна у профессионалов и у любителей работы с деревом. Основное назначение 16-32 Plus – шлифование и калибрование (выравнивание толщины) изделий из дерева. Наибольшая эффективность обеспечивается при работе с материалами лиственных пород. Благодаря плавной бесступенчатой регулировке скорости подачи в диапазоне 0-3 м/мин станок очень гибок в настройке: оптимальный режим шлифования можно подобрать даже для тяжёлых в обработке заготовок. Высоту расположения барабана регулируют вращающейся рукояткой; центровку транспортёрной ленты производят специальными винтами (обычно только после замены). Расходным материалом служат шлифовальные ленты шириной 75 мм, которые можно выбрать в ассортименте Jet. Запатентованное быстрозажимное устройство на внутренней стороне барабана удерживает шлифовальную ленту с одной стороны, в то время как пружинный механизм натягивает её с другой. 

        Преимущества

        • Консольное положение барабана
        • Плавная регулировка скорости подачи
        • Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой
        • Корпус из чугунного литья
        • Алюминиевый шлифовальный барабан
        • Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты