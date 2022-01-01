Барабанный шлифовальный станок Jet 16-32 Plus

Преимущества

Консольное положение барабана

Плавная регулировка скорости подачи

Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой

Корпус из чугунного литья

Алюминиевый шлифовальный барабан

Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты

Jet 16-32 Plus – консольный барабанный шлифовальный станок компактного класса с мощным однофазным двигателем. Благодаря удачному сочетанию характеристик модель популярна у профессионалов и у любителей работы с деревом. Основное назначение 16-32 Plus – шлифование и калибрование (выравнивание толщины) изделий из дерева. Наибольшая эффективность обеспечивается при работе с материалами лиственных пород. Благодаря плавной бесступенчатой регулировке скорости подачи в диапазоне 0-3 м/мин станок очень гибок в настройке: оптимальный режим шлифования можно подобрать даже для тяжёлых в обработке заготовок. Высоту расположения барабана регулируют вращающейся рукояткой; центровку транспортёрной ленты производят специальными винтами (обычно только после замены). Расходным материалом служат шлифовальные ленты шириной 75 мм, которые можно выбрать в ассортименте Jet. Запатентованное быстрозажимное устройство на внутренней стороне барабана удерживает шлифовальную ленту с одной стороны, в то время как пружинный механизм натягивает её с другой.