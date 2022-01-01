Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-237

Преимущества

2-ступенчатая регулировка скорости подачи

ЖК-индикация высоты положения барабана

Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) вращающимся маховиком

Точная регулировка высоты второго барабана

Обрезиненные шлифовальные барабаны из алюминия

Jet DDS-237 – мощный профессиональный шлифовальный станок, предназначенный для эксплуатации на производстве. При условии небольшого съёма материала подходит для калибрования изделий из дерева, клееных пустотелых фасадов, деталей из МДФ и прочих подобных, причем их сразу же можно будет оклеивать пленкой без дополнительной шлифовки. Конструкция с двумя валами позволяет использовать абразивы с разной зернистостью, то есть за один проход производить грубую и финишную шлифовку. Для достижения наилучшего результата предусмотрена точная регулировка положения выходного вала относительно приёмного, высоту которого подбирают в зависимости от зернистости абразива. Регулировка по высоте шлифовки производится независимо за счет опускания транспортёрного стола. Он размещен на четырёх опорах и регулируется с точностью до 0,2 мм по всей ширине. На практике, разброс толщины после шлифовки на хорошо настроенном DDS-237 значительно меньше. При такой точности станки способны снимать за один проход до 1,5 мм по всей ширине, необходимо лишь правильно подобрать абразив и скорость подачи (2 или 3 м/мин). Основным фактором успешной и безотказной эксплуатации этих моделей является мощный пылеотвод и правильный подбор шлифовальных лент.