Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
Арт. jet_430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|2300
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Напряжение сети, В
|220
- Jet 22-44 Plus барабанный шлифовальный станок с автоматической подачей заготовки транспортерной лентой. Основное назначение – шлифование и калибрование изделий из древесины. Жёсткая конструкция с чугунными основанием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. Поскольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательно установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202). Предусмотрены все необходимые настройки: высоты установки барабана (маховиком сверху) и скорости подачи (плавная при помощи электроники). Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обычно требуется только после замены. Основной расходный материал – абразивная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются в зажимах.
Преимущества
- Консольное положение барабана
- Плавная регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
- Корпус из чугунного литья
- Алюминиевый шлифовальный барабан