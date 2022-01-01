Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus

Преимущества

Консольное положение барабана

Плавная регулировка скорости подачи

Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком

Корпус из чугунного литья

Алюминиевый шлифовальный барабан

Jet 22-44 Plus барабанный шлифовальный станок с автоматической подачей заготовки транспортерной лентой. Основное назначение – шлифование и калибрование изделий из древесины. Жёсткая конструкция с чугунными основанием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. Поскольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательно установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202). Предусмотрены все необходимые настройки: высоты установки барабана (маховиком сверху) и скорости подачи (плавная при помощи электроники). Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обычно требуется только после замены. Основной расходный материал – абразивная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются в зажимах.