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Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
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Шлифовальные станки
    Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
    Арт. jet_430
    Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
    Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus
      Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus

      Барабанный шлифовальный станок Jet 22-44 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_430

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		2300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Jet 22-44 Plus барабанный шлифовальный станок с автоматической подачей заготовки транспортерной лентой. Основное назначение – шлифование и калибрование изделий из древесины. Жёсткая конструкция с чугунными основанием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. Поскольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательно установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202). Предусмотрены все необходимые настройки: высоты установки барабана (маховиком сверху) и скорости подачи (плавная при помощи электроники). Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обычно требуется только после замены. Основной расходный материал – абразивная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются в зажимах.

        Преимущества

        • Консольное положение барабана
        • Плавная регулировка скорости подачи
        • Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
        • Корпус из чугунного литья
        • Алюминиевый шлифовальный барабан