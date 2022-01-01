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Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
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Шлифовальные станки
    Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
    Арт. jet_434
    Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
    Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
    Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
    Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
    Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
      Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
      Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
      Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
      Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225
      Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225

      Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_434

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		5700
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet DDS-225 – мощный профессиональный шлифовальный станок, предназначенный для эксплуатации на производстве. Может работать с брашировальными (щеточными) валами, которые поставляются в качестве дополнительных принадлежностей или барабанами с намоткой из абразивной ленты (стандартная комплектация). При условии небольшого съёма материала станок подходит для калибрования изделий из дерева, клееных пустотелых фасадов, деталей из МДФ и прочих подобных, причем сразу под финишную отделку. В сочетании с щетками DDS-225 может производить текстурирование (браширование) поверхности или шлифование фасонных изделий. Конструкция с двумя валами позволяет использовать абразивы с разной зернистостью, то есть за один проход производить грубую и финишную шлифовку. Для достижения наилучшего результата предусмотрена точная регулировка положения выходного вала относительно приёмного, высоту которого подбирают в зависимости от зернистости абразива. Регулировка по высоте производится независимо за счет опускания транспортёрного стола. Он размещен на четырёх опорах и регулируется с точностью до 0,2 мм по всей ширине. На практике, разброс толщины после шлифовки на хорошо настроенном DDS-225 значительно меньше. При такой точности станки способны снимать за один проход до 1,5 мм по всей ширине, необходимо лишь правильно подобрать абразив и скорость подачи (2 или 3 м/мин). 

        Преимущества

        • Возможность установки щеточных валов (опция)
        • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
        • ЖК-индикация высоты положения барабана
        • Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) вращающимся маховиком
        • Точная регулировка высоты второго барабана
        • Обрезиненные шлифовальные барабаны из алюминия