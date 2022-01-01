Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Jet DDS-225

Jet DDS-225 – мощный профессиональный шлифовальный станок, предназначенный для эксплуатации на производстве. Может работать с брашировальными (щеточными) валами, которые поставляются в качестве дополнительных принадлежностей или барабанами с намоткой из абразивной ленты (стандартная комплектация). При условии небольшого съёма материала станок подходит для калибрования изделий из дерева, клееных пустотелых фасадов, деталей из МДФ и прочих подобных, причем сразу под финишную отделку. В сочетании с щетками DDS-225 может производить текстурирование (браширование) поверхности или шлифование фасонных изделий. Конструкция с двумя валами позволяет использовать абразивы с разной зернистостью, то есть за один проход производить грубую и финишную шлифовку. Для достижения наилучшего результата предусмотрена точная регулировка положения выходного вала относительно приёмного, высоту которого подбирают в зависимости от зернистости абразива. Регулировка по высоте производится независимо за счет опускания транспортёрного стола. Он размещен на четырёх опорах и регулируется с точностью до 0,2 мм по всей ширине. На практике, разброс толщины после шлифовки на хорошо настроенном DDS-225 значительно меньше. При такой точности станки способны снимать за один проход до 1,5 мм по всей ширине, необходимо лишь правильно подобрать абразив и скорость подачи (2 или 3 м/мин).



Преимущества