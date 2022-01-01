JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В

Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.

Особенности:

Откидной фуговальный стол;

Фугование

Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из алюминиевого профиля;

Отключаемый привод валов подачи;

Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.

Комплект ножей (установлен на валу)

Фуговальный упор

Ограждение ножевого вала

Комплектация: