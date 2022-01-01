JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
Арт. jet_389
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|1700
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1120x700x1000
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Толщина ножа, мм
|3
Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.
Особенности:
- Откидной фуговальный стол;
Фугование
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
- Отключаемый привод валов подачи;
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала