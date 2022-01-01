Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
    Арт. jet_389
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В

      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_389

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1120x700x1000
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.

        Особенности:

        • Откидной фуговальный стол;

        Фугование

        • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
        Рейсмусование
        • Отключаемый привод валов подачи;
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу)
        • Фуговальный упор
        • Ограждение ножевого вала