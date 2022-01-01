JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В

Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность. Фугование и рейсмусование производятся как обычно – каких-либо специальных приемов работы не требуется; переналадка почти не занимает времени. Верхний фуговальный модуль, объединяющий в себе оба стола и механизм регулировки глубины строгания, полностью откидывается (при этом ранее сделанные настройки не сбиваются), кожух стружкоудаления переворачивается. Компоновка с откидным верхом дает преимущества как в работе (лучше обзор, более качественно работает стружкоудаление), так и при обслуживании строгального вала, доступ к которому ничем не затруднен. Комбинированный станок JPT-260 оптимален для использования в мастерских с нехваткой рабочего пространства в качестве замены отдельным рейсмусу и фуганку. В сравнении с ними он имеет более нагруженную и сложную конструкцию, интенсивная эксплуатация которой может потребовать увеличенных затрат на техобслуживание. Особенности:

Откидной фуговальный стол

Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования

Регулируемый фуговальный упор

Регулируемое ограждение ножевого вала

Фуговальные столы из чугунного литья

Фуговальный упор из алюминиевого профиля