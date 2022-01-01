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JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
    Арт. jet_390
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
    JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В

      JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_390

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1120x700x1000
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность. Фугование и рейсмусование производятся как обычно – каких-либо специальных приемов работы не требуется; переналадка почти не занимает времени. Верхний фуговальный модуль, объединяющий в себе оба стола и механизм регулировки глубины строгания, полностью откидывается (при этом ранее сделанные настройки не сбиваются), кожух стружкоудаления переворачивается. Компоновка с откидным верхом дает преимущества как в работе (лучше обзор, более качественно работает стружкоудаление), так и при обслуживании строгального вала, доступ к которому ничем не затруднен. Комбинированный станок JPT-260 оптимален для использования в мастерских с нехваткой рабочего пространства в качестве замены отдельным рейсмусу и фуганку. В сравнении с ними он имеет более нагруженную и сложную конструкцию, интенсивная эксплуатация которой может потребовать увеличенных затрат на техобслуживание. Особенности:

        • Откидной фуговальный стол
        Фугование
        • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
        • Регулируемый фуговальный упор
        • Регулируемое ограждение ножевого вала
        • Фуговальные столы из чугунного литья
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля
        Рейсмусование
        • Отключаемый привод валов подачи
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком