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JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_388
    JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
    JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
      JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
      JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»

      JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_388

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1410x750x1000
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комбинированный станок Jet JPT-310HH оптимален для использования в мастерских с ограниченным пространством в качестве замены отдельных рейсмуса и фуганка. Модель востребована как любителями работы с деревом, так и профессионалами. Кроме существенной экономии рабочего пространства комбинированный станок обеспечивает и экономию средств при покупке.

        По основным характеристикам и удобству работы JPT-310HH не уступает отдельным рейсмусу и фуганку. Длинные и массивные чугунные столы создают базу, достаточную для работы с деталями длиной до 2-3 метров. Относительно специализированного станка несколько облегчен фуговальный упор: он не из чугуна, а из алюминиевого профиля. С другой стороны, эта модель обладает редким достоинством: удобную эксцентриковую регулировку по высоте имеет не только подающий, но и принимающий стол. 

        Для перехода от фугования к рейсмусованию достаточно поднять верхний модуль, состоящий из столов и рамы, и переустановить кожух стружкоотсоса, сделанные ранее настройки при этом не сбиваются. Такая конструкция дает преимущества как в работе, так и при обслуживании станка.

        Особеннности:

        • Строгальный вал helical;
        • Откидной фуговальный стол;
        Фугование
        • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
        • Возможность регулировки высоты принимающего стола;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
        Рейсмусование
        • Отключаемый привод валов подачи;
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.