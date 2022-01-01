JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»

Комбинированный станок Jet JPT-310HH оптимален для использования в мастерских с ограниченным пространством в качестве замены отдельных рейсмуса и фуганка. Модель востребована как любителями работы с деревом, так и профессионалами. Кроме существенной экономии рабочего пространства комбинированный станок обеспечивает и экономию средств при покупке.

По основным характеристикам и удобству работы JPT-310HH не уступает отдельным рейсмусу и фуганку. Длинные и массивные чугунные столы создают базу, достаточную для работы с деталями длиной до 2-3 метров. Относительно специализированного станка несколько облегчен фуговальный упор: он не из чугуна, а из алюминиевого профиля. С другой стороны, эта модель обладает редким достоинством: удобную эксцентриковую регулировку по высоте имеет не только подающий, но и принимающий стол.

Для перехода от фугования к рейсмусованию достаточно поднять верхний модуль, состоящий из столов и рамы, и переустановить кожух стружкоотсоса, сделанные ранее настройки при этом не сбиваются. Такая конструкция дает преимущества как в работе, так и при обслуживании станка.

Особеннности:

Строгальный вал helical;

Откидной фуговальный стол;

Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;

Возможность регулировки высоты принимающего стола;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из алюминиевого профиля;