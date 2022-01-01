JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок

Станок предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает две самые востребованные строгальные функции: фугование и рейсмусование. Jet JPT-8B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому предусмотрен датчик, отключающий питание в случае перегрева двигателя.

На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, наклон которого регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съёма материала при фуговании 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.

Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, Jet JPT-8B весит менее 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской.

Особенности:

Модель JPT-8B-M

Система отключения при перегрузке;

Регулировка глубины фугования;

Регулируемый фуговальный упор;

Сдвижное ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из алюминиевого литья;

Фуговальный упор из алюминиевого профиля;

Обрезиненные подающие валы;

Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой;

Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа.

Комплект ножей (установлен на валу);

Фуговальный упор;

Ограждение ножевого вала.

ФугованиеРейсмусование