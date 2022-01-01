JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
Характеристики
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Производитель
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|770x430x460
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Толщина ножа, мм
|1.5
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Ширина ножа, мм
|16.5
Станок предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает две самые востребованные строгальные функции: фугование и рейсмусование. Jet JPT-8B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому предусмотрен датчик, отключающий питание в случае перегрева двигателя.
На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, наклон которого регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съёма материала при фуговании 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.
Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, Jet JPT-8B весит менее 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской.
Особенности:
Модель JPT-8B-M
- Система отключения при перегрузке;
- Регулировка глубины фугования;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Сдвижное ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из алюминиевого литья;
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
- Обрезиненные подающие валы;
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой;
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала.