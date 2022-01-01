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JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
    Арт. jet_17222
    JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
    JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
    JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
    JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
      JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
      JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
      JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок
      JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок

      JET JPT-8B-M фуговально-рейсмусовый станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_17222

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		770x430x460
      Толщина ножа, мм
      		1.5
      Ширина ножа, мм
      		16.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает две самые востребованные строгальные функции: фугование и рейсмусование. Jet JPT-8B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому предусмотрен датчик, отключающий питание в случае перегрева двигателя.

        На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, наклон которого регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съёма материала при фуговании 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.

        Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, Jet JPT-8B весит менее 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской.

        Особенности:

        Модель JPT-8B-M

        • Система отключения при перегрузке;
        Фугование
        • Регулировка глубины фугования;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Сдвижное ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из алюминиевого литья;
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
        Рейсмусование
        • Обрезиненные подающие валы;
        • Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой;
        • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.