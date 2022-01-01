JET JPT-310 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical» 230 В
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|2200
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1410x750x1000
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Толщина ножа, мм
|2.5
Комбинированный станок Jet JPT-310HH оптимален для использования в мастерских с ограниченным пространством в качестве замены отдельных рейсмуса и фуганка. Модель востребована как любителями работы с деревом, так и профессионалами. Кроме существенной экономии рабочего пространства комбинированный станок обеспечивает и экономию средств при покупке.
По основным характеристикам и удобству работы JPT-310HH не уступает отдельным рейсмусу и фуганку. Длинные и массивные чугунные столы создают базу, достаточную для работы с деталями длиной до 2-3 метров. Относительно специализированного станка несколько облегчен фуговальный упор: он не из чугуна, а из алюминиевого профиля. С другой стороны, эта модель обладает редким достоинством: удобную эксцентриковую регулировку по высоте имеет не только подающий, но и принимающий стол.
Для перехода от фугования к рейсмусованию достаточно поднять верхний модуль, состоящий из столов и рамы, и переустановить кожух стружкоотсоса, сделанные ранее настройки при этом не сбиваются. Такая конструкция дает преимущества как в работе, так и при обслуживании станка.
Особенности:
- Строгальный вал helical;
- Откидной фуговальный стол;
Фугование
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
- Возможность регулировки высоты принимающего стола;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
- Отключаемый привод валов подачи;
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.