Оранжевая комбинированная канистра Stihl 00008810124 (3/1,5 л)

Канистра комби оранжевая Stihl 00008810124 предназначена для хранения масла и бензина. Она разделена на две части под разные виды жидкостей. Одно отделение объемом 3 л для бензина, другое 1,5 л для масла. Данная модель укомплектована гибкой трубчатой насадкой. Большая ручка позволяет легко переносить изделие даже в рабочих рукавицах. Изготовлена из высокопрочного и износостойкого пластика. Канистра имеет два замка-крышки, которые предохраняют от проливания жидкости.