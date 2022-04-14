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Оранжевая комбинированная канистра Stihl 00008810124 (3/1,5 л)
5.0
2
2 690 ₽
Канистры
    Оранжевая комбинированная канистра Stihl 00008810124 (3/1,5 л)
    Арт. X13204728
    5.0
    2
    Оранжевая комбинированная канистра Stihl 00008810124 (3/1,5 л)

      Оранжевая комбинированная канистра Stihl 00008810124 (3/1,5 л)

      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X13204728
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		3
      Все характеристики
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канистра комби оранжевая Stihl 00008810124 предназначена для хранения масла и бензина. Она разделена на две части под разные виды жидкостей. Одно отделение объемом 3 л для бензина, другое 1,5 л для масла. Данная модель укомплектована гибкой трубчатой насадкой. Большая ручка позволяет легко переносить изделие даже в рабочих рукавицах. Изготовлена из высокопрочного и износостойкого пластика. Канистра имеет два замка-крышки, которые предохраняют от проливания жидкости.