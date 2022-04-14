Оранжевая комбинированная канистра Stihl 00008810124 (3/1,5 л)
Арт. X13204728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|канистра
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Макс. объем, л
|3
- Канистра комби оранжевая Stihl 00008810124 предназначена для хранения масла и бензина. Она разделена на две части под разные виды жидкостей. Одно отделение объемом 3 л для бензина, другое 1,5 л для масла. Данная модель укомплектована гибкой трубчатой насадкой. Большая ручка позволяет легко переносить изделие даже в рабочих рукавицах. Изготовлена из высокопрочного и износостойкого пластика. Канистра имеет два замка-крышки, которые предохраняют от проливания жидкости.