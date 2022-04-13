Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)
Арт. X18612591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|канистра
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Макс. объем, л
|5
- Канистра для бензина 5 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.