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Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)
5.0
2
790 ₽
Канистры
    Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)
    Арт. X18612591
    5.0
    2
    Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)
    Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)
      Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)
      Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)

      Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612591
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		5
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канистра для бензина 5 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.