Белая канистра Stihl 00008810202 (5 л)

Канистра для бензина 5 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.