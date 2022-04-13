Оранжевая комбинированная канистра Stihl Profi 00008810113

Канистра комбинированная оранжевая 5/3 л Profi (для транспортировки 5 л топлива и 3 л адгезионного масла для пильных цепей) — это удобная сдвоенная емкость для хранения и переноса топлива и адгезионного масла для пильных цепей. Вам больше не придется держать нужные для бензоинструмента компоненты в разных канистрах. В комплекте — заливная трубка, а значит можно в любой момент пополнить запасы.