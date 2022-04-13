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Оранжевая комбинированная канистра Stihl Profi 00008810113
5.0
2
3 529 ₽
Канистры
    Оранжевая комбинированная канистра Stihl Profi 00008810113
    Арт. X186125263
    5.0
    2
    Оранжевая комбинированная канистра Stihl Profi 00008810113

      Оранжевая комбинированная канистра Stihl Profi 00008810113

      3 529 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125263
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		5
      Все характеристики
      3 529 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канистра комбинированная оранжевая 5/3 л Profi (для транспортировки 5 л топлива и 3 л адгезионного масла для пильных цепей) — это удобная сдвоенная емкость для хранения и переноса топлива и адгезионного масла для пильных цепей. Вам больше не придется держать нужные для бензоинструмента компоненты в разных канистрах. В комплекте — заливная трубка, а значит можно в любой момент пополнить запасы.