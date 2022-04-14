Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)

Переставные клещи для труб Кобальт 242-564
Арт. Х130733064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|300
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Материал губок
|сталь
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- Переставные клещи с кнопочным фиксатором 300мм CR-V КОБАЛЬТ 242-564 широко используются в процессе монтажа и демонтажа трубных резьбовых соединений.
Преимущества
- Губки инструмента изготовлены из прочной стали, по степени твердости соответствуют 48-55 HRc
- Зубчатые захватные части препятствуют проворачиванию гладких труб