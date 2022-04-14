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Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)
5.0
2
1 260 ₽
Переставные клещи
    Переставные клещи для труб Кобальт 242-564
    Арт. Х130733064
    5.0
    2
    Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)
    Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)
      Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)
      Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)

      Переставные клещи для труб Кобальт 242-564

      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733064
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		300
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные клещи с кнопочным фиксатором 300мм CR-V КОБАЛЬТ 242-564 широко используются в процессе монтажа и демонтажа трубных резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Губки инструмента изготовлены из прочной стали, по степени твердости соответствуют 48-55 HRc
        • Зубчатые захватные части препятствуют проворачиванию гладких труб