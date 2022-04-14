Переставные клещи для труб Кобальт 242-564 (длина 300 мм, с кнопочным фиксатором)

Преимущества

Губки инструмента изготовлены из прочной стали, по степени твердости соответствуют 48-55 HRc

Зубчатые захватные части препятствуют проворачиванию гладких труб

Переставные клещи с кнопочным фиксатором 300мм CR-V КОБАЛЬТ 242-564 широко используются в процессе монтажа и демонтажа трубных резьбовых соединений.