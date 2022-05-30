Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0605, 1", 5 x 3/4", евроконус
Арт. X16916419003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|6.13
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Рабочее давление, бар
|9
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- Коллекторный блок из нержавеющей стали Valtec VTc.589.EMNX служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 90 °С, рабочим давлением до 9 бар. Выходы обратного коллектора блока VTс.589 оборудованы регулировочными клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами). Коллектор оснащен воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, дренажными кранами. В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов VTc.130.IN.
Преимущества
- Материал коллекторов – сталь AISI 304
- Материал арматуры и фитингов – латунь CW617N
- Материал уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh
- Условный диаметр коллекторов – 1"
- Резьба выходов – наружная, 3/4"
- Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус»
- Высокая пропускная способность
- Может работать как на водяном, так и на низкозамерзающем (гликолевом) теплоносителе