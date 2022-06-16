Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус

Преимущества

Материал коллекторов – сталь AISI 304

Материал арматуры и фитингов – латунь CW617N

Материал уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh

Условный диаметр коллекторов – 1"

Резьба выходов – наружная, 3/4"

Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус»

Высокая пропускная способность

Может работать как на водяном, так и на низкозамерзающем (гликолевом) теплоносителе

Коллекторный блок из нержавеющей стали Valtec VTc.589.EMNX служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 90 °С, рабочим давлением до 9 бар. Выходы обратного коллектора блока VTс.589 оборудованы регулировочными клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами). Коллектор оснащен воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, дренажными кранами. В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов VTc.130.IN.