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Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
5.0
2
Найти аналог
Коллекторные группы
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Арт. X16916419002
    5.0
    2
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
    Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус
      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус

      Коллекторная группа Valtec VTc.589.EMNX.0604, 1", 4 х 3/4", евроконус

      Найти аналог
      Нет в наличии
      7 лет гарантии
      Арт. X16916419002
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		5
      Рабочее давление, бар
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      7 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Коллекторный блок из нержавеющей стали Valtec VTc.589.EMNX служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 90 °С, рабочим давлением до 9 бар. Выходы обратного коллектора блока VTс.589 оборудованы регулировочными клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами). Коллектор оснащен воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, дренажными кранами. В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов VTc.130.IN.

        Преимущества

        • Материал коллекторов – сталь AISI 304
        • Материал арматуры и фитингов – латунь CW617N
        • Материал уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh
        • Условный диаметр коллекторов – 1"
        • Резьба выходов – наружная, 3/4"
        • Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус»
        • Высокая пропускная способность
        • Может работать как на водяном, так и на низкозамерзающем (гликолевом) теплоносителе