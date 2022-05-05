Колодка EKF "Эксперт" 4 гнезда 10А б/з ЭКФ
Арт. 77777X2791022
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Степень защиты
|IP 20
|
Макс. рабочая температура, °C
|25
- Колодки серии Эксперт используются для производства удлинителей с кабелем нестандартной длинны и благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки.
Преимущества
- Материал корпуса выполнен из долговечного и не поддерживающего горение - Поликарбоната (PC)
- Способ крепления питающего провода к латунным контактам - винтовой