Колодка EKF "Эксперт" 4 гнезда 10А б/з ЭКФ

Преимущества

Материал корпуса выполнен из долговечного и не поддерживающего горение - Поликарбоната (PC)

Способ крепления питающего провода к латунным контактам - винтовой

Колодки серии Эксперт используются для производства удлинителей с кабелем нестандартной длинны и благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки.