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Мусорный контейнер Bartex (120 л, на колесах)
5.0
2
Найти аналог
Ведра хозяйственные
    Мусорный контейнер Bartex (120 л, на колесах)
    Арт. О00000003823
    5.0
    2

      Мусорный контейнер Bartex (120 л, на колесах)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003823
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bartex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		ведро
      Накладка на ручке
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мусорный контейнер 120 литров - удобное и практичное решение для хранения отходов. Два больших колеса обеспечивают мобильность изделия, а прочный пластик гарантирует длительный период использования и значительную нагрузку. Контейнер оснащен герметичной крышкой, что исключает распространение запахов.

        Преимущества 

        • Высокопрочный полимер
        • Колеса для транспортировки