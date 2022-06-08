Мусорный контейнер Bartex (120 л, на колесах)
Арт. О00000003823
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|ведро
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Накладка на ручке
|Нет
- Мусорный контейнер 120 литров - удобное и практичное решение для хранения отходов. Два больших колеса обеспечивают мобильность изделия, а прочный пластик гарантирует длительный период использования и значительную нагрузку. Контейнер оснащен герметичной крышкой, что исключает распространение запахов.
Преимущества
- Высокопрочный полимер
- Колеса для транспортировки