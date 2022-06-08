Мусорный контейнер Bartex (120 л, на колесах)

Преимущества

Высокопрочный полимер

Колеса для транспортировки

Мусорный контейнер 120 литров - удобное и практичное решение для хранения отходов. Два больших колеса обеспечивают мобильность изделия, а прочный пластик гарантирует длительный период использования и значительную нагрузку. Контейнер оснащен герметичной крышкой, что исключает распространение запахов.