Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)
Арт. X132804123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Лучшие краги для защиты от пламени, жара и искр при сварочных работах. Спилковые краги с подкладкой укреплены по швам специальными нитками для дополнительной защиты от прогорания. Фланелевая подкладка сохраняет руки в тепле и обеспечивает изоляцию при контакте с горячими поверхностями.
Преимущества
- Отборный спилок класса А максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр
- Полностью прошиты прочной огнестойкой нитью KEVLAR
- Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
- Защищает руки выше запястья
- Нетканый материал на подкладке раструба держит форму краги
- Термоизолирующий нетканный материал в области кисти обеспечивает максимальный комфорт
- Длина 35 см