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Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)
5.0
2
Найти аналог
Краги сварщика
    Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)
    Арт. X132804123
    5.0
    2
    Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)
    Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)
      Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)
      Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)

      Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Рабочий стандарт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лучшие краги для защиты от пламени, жара и искр при сварочных работах. Спилковые краги с подкладкой  укреплены по швам специальными нитками для дополнительной защиты от прогорания. Фланелевая подкладка сохраняет руки в тепле и обеспечивает изоляцию при контакте с горячими поверхностями.

        Преимущества

        • Отборный спилок класса А максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр
        • Полностью прошиты прочной огнестойкой нитью KEVLAR
        • Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
        • Защищает руки выше запястья
        • Нетканый материал на подкладке раструба держит форму краги
        • Термоизолирующий нетканный материал в области кисти обеспечивает максимальный комфорт
        • Длина 35 см