Спилковые краги с подкладкой Трек Кевлар (пара)

Преимущества

Отборный спилок класса А максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр

Полностью прошиты прочной огнестойкой нитью KEVLAR

Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды

Защищает руки выше запястья

Нетканый материал на подкладке раструба держит форму краги

Термоизолирующий нетканный материал в области кисти обеспечивает максимальный комфорт

Длина 35 см

Лучшие краги для защиты от пламени, жара и искр при сварочных работах. Спилковые краги с подкладкой укреплены по швам специальными нитками для дополнительной защиты от прогорания. Фланелевая подкладка сохраняет руки в тепле и обеспечивает изоляцию при контакте с горячими поверхностями.