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Пятипалые спилковые краги ЭКСТРА-5, 35 см (пара)
5.0
2
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Краги сварщика
    Пятипалые спилковые краги ЭКСТРА-5, 35 см (пара)
    Арт. X132804124
    5.0
    2
    Пятипалые спилковые краги ЭКСТРА-5, 35 см (пара)

      Пятипалые спилковые краги ЭКСТРА-5, 35 см (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Рабочий стандарт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краги спилковые серые с цельной ладонью изготовлены из качественного и мягкого коровьего спилка. Являются самым незаменимым помощником в металлургической промышленности, а так же при проведении различных сварочных работ. Кожаный спилок самого высокого качества обладает огнеупорными свойствами, позволяющими работать даже при самых высоких температурах. Краги не прогорают от попадания искр или расплавленного металла, защищая руки рабочих самым тщательным образом. Пятипалые спилковые краги выдерживают большую механическую нагрузку, обладают повышенной устойчивостью к истиранию, прекрасно подходят для работы с грубыми материалами. Краги без подкладки.

        Преимущества

        • Крепкий спилок защищает от механических повреждений, искр, пламени
        • Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
        • Длинная крага, защищает руки выше запястья
        • Цельный спилок на ладони для удобства захвата и повышения прочности
        • Хорошая тактильная чувствительность
        • Длина 35 см