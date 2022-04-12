Пятипалые спилковые краги ЭКСТРА-5, 35 см (пара)

Преимущества

Крепкий спилок защищает от механических повреждений, искр, пламени

Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды

Длинная крага, защищает руки выше запястья

Цельный спилок на ладони для удобства захвата и повышения прочности

Хорошая тактильная чувствительность

Длина 35 см

Краги спилковые серые с цельной ладонью изготовлены из качественного и мягкого коровьего спилка. Являются самым незаменимым помощником в металлургической промышленности, а так же при проведении различных сварочных работ. Кожаный спилок самого высокого качества обладает огнеупорными свойствами, позволяющими работать даже при самых высоких температурах. Краги не прогорают от попадания искр или расплавленного металла, защищая руки рабочих самым тщательным образом. Пятипалые спилковые краги выдерживают большую механическую нагрузку, обладают повышенной устойчивостью к истиранию, прекрасно подходят для работы с грубыми материалами. Краги без подкладки.