Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цельноспилковые перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЮКС СТАНДАРТ 101 (пара)
5.0
2
Найти аналог
Краги сварщика
    Цельноспилковые перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЮКС СТАНДАРТ 101 (пара)
    Арт. X132804117
    5.0
    2
    Цельноспилковые перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЮКС СТАНДАРТ 101 (пара)

      Цельноспилковые перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЮКС СТАНДАРТ 101 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Рабочий стандарт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки «Драйвер» предназначены для сварщиков, но могут использоваться при любых тяжелых механических работах. Толщина спилка – 1,3 мм, кожа плотно прострочена, что исключает расхождение швов.

        Преимущества

        • Изготовлены из плотного качественного спилка
        • Прочный материал надежно защитит руки не только от разлета искр и брызг расплавленного металла
        • На запястья перчатки перехвачены плотной резинкой, обеспечивающей прилегание модели к руке.