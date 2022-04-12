Цельноспилковые перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЮКС СТАНДАРТ 101 (пара)

Преимущества

Изготовлены из плотного качественного спилка

Прочный материал надежно защитит руки не только от разлета искр и брызг расплавленного металла

На запястья перчатки перехвачены плотной резинкой, обеспечивающей прилегание модели к руке.

Перчатки «Драйвер» предназначены для сварщиков, но могут использоваться при любых тяжелых механических работах. Толщина спилка – 1,3 мм, кожа плотно прострочена, что исключает расхождение швов.