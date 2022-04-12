Цельноспилковые перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЮКС СТАНДАРТ 101 (пара)
Арт. X132804117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Перчатки «Драйвер» предназначены для сварщиков, но могут использоваться при любых тяжелых механических работах. Толщина спилка – 1,3 мм, кожа плотно прострочена, что исключает расхождение швов.
Преимущества
- Изготовлены из плотного качественного спилка
- Прочный материал надежно защитит руки не только от разлета искр и брызг расплавленного металла
- На запястья перчатки перехвачены плотной резинкой, обеспечивающей прилегание модели к руке.