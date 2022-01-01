Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Люкоискатель ИЭМ-300
Найти аналог
Для прочей техники
    Люкоискатель ИЭМ-300
    Арт. geototal_274
    Люкоискатель ИЭМ-300

      Люкоискатель ИЭМ-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_274

      Характеристики

      Габариты, мм
      		280x60
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Люкоискатель ИЭМ-300 - автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных и цветных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т. п. Прибор прост в эксплуатации и не требует специальных навыков и высокой квалификации специалистов. Область применения:
        • Жилищно-коммунальное хозяйство;
        • Тепловые, водопроводные и телефонные сети;
        • Дорожное строительство и пожарная охрана;
        • Работы при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
        • Обследование участков территорий перед проведением земляных работ.
        Максимальная глубина обнаружения предметов: 
        • Крышки колодцев до 0,6 м;
        • Пластины 100x100x1 мм до 0,4 м;
        • Монета (22мм) до 0,15м.