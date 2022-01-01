Жилищно-коммунальное хозяйство;

Тепловые, водопроводные и телефонные сети;

Дорожное строительство и пожарная охрана;

Работы при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;

Обследование участков территорий перед проведением земляных работ.

Крышки колодцев до 0,6 м;

Пластины 100x100x1 мм до 0,4 м;

Монета (22мм) до 0,15м.

Люкоискатель ИЭМ-300 - автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных и цветных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т. п. Прибор прост в эксплуатации и не требует специальных навыков и высокой квалификации специалистов. Область применения:Максимальная глубина обнаружения предметов: