Люкоискатель ИЭМ-300 - автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных и цветных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т. п. Прибор прост в эксплуатации и не требует специальных навыков и высокой квалификации специалистов. Область применения:
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Тепловые, водопроводные и телефонные сети;
- Дорожное строительство и пожарная охрана;
- Работы при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- Обследование участков территорий перед проведением земляных работ.
Максимальная глубина обнаружения предметов:
- Крышки колодцев до 0,6 м;
- Пластины 100x100x1 мм до 0,4 м;
- Монета (22мм) до 0,15м.