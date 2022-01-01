Насосная станция Marina Cam 80/22-HL
Арт. О00000012257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосная станция Marina-Speroni CAM 80/22 HL обычно используется для водоснабжения в загородных домах. Способна автоматически поддерживать нужное давление, что обеспечивает бесперебойную работу. Выкачивает воду из прудов, колодцев, резервуаров с глубины до 8 метров.
Преимущества
- Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Не требует особого обслуживания