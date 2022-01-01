Насосная станция Marina Cam 80/22-HL

Преимущества

Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Не требует особого обслуживания

Насосная станция Marina-Speroni CAM 80/22 HL обычно используется для водоснабжения в загородных домах. Способна автоматически поддерживать нужное давление, что обеспечивает бесперебойную работу. Выкачивает воду из прудов, колодцев, резервуаров с глубины до 8 метров.