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Насосная станция Marina Cam 80/22-HL
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Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Marina Cam 80/22-HL
    Арт. О00000012257
    Насосная станция Marina Cam 80/22-HL

      Насосная станция Marina Cam 80/22-HL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012257

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Marina-Speroni CAM 80/22 HL обычно используется для водоснабжения в загородных домах. Способна автоматически поддерживать нужное давление, что обеспечивает бесперебойную работу. Выкачивает воду из прудов, колодцев, резервуаров с глубины до 8 метров.

        Преимущества

        • Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров
        • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
        • Не требует особого обслуживания