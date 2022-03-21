Станция водоснабжения Speroni CAM 88/22-HL

Преимущества

Не требует особого обслуживания

Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 9 метров

Станция полностью автоматизирована

Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде

Предназначена для длительной работы

Насосная станция Speroni CAM 88/22-HL используется для частичного домового водоснабжения в загородных домах. Осуществляет подачу воды с глубины девяти метров из колодцев, бассейнов и прочих резервуаров. Полностью автоматизирована, имеет мощный двигатель, который оборудован защитой от перегрузки. Насосная станция самостоятельно поддерживает нужное давление для непрерывной работы.