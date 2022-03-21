Станция водоснабжения Speroni CAM 88/22-HL
Арт. X16920153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Speroni CAM 88/22-HL используется для частичного домового водоснабжения в загородных домах. Осуществляет подачу воды с глубины девяти метров из колодцев, бассейнов и прочих резервуаров. Полностью автоматизирована, имеет мощный двигатель, который оборудован защитой от перегрузки. Насосная станция самостоятельно поддерживает нужное давление для непрерывной работы.
Преимущества
- Не требует особого обслуживания
- Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 9 метров
- Станция полностью автоматизирована
- Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Предназначена для длительной работы