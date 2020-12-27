Мраморные разметочные мелки BRIGADIER 13030 (5 шт.)
Арт. Х153710610
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Цвет
|серый
|
Габариты, мм
|125x12x5
- Мраморные разметочные мелки, 5 штук Brigadier 13030 используются для нанесения разметочных линий и подписей на различных металлических заготовках, трубах и прочих конструкциях при проведении монтажных и строительных работ. В отличие от обычного мела мрамор устойчив к атмосферным осадкам, а за счет высокой твердости обеспечивает более тонкие и четкие линии. Мелок отлично подходит для нанесения разметки на влажных грязных поверхностях.