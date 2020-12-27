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Мраморные разметочные мелки BRIGADIER 13030 (5 шт.)
5.0
1
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Маркеры
    Мраморные разметочные мелки BRIGADIER 13030 (5 шт.)
    Арт. Х153710610
    5.0
    1
    Мраморные разметочные мелки BRIGADIER 13030 (5 шт.)

      Мраморные разметочные мелки BRIGADIER 13030 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710610
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Габариты, мм
      		125x12x5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мраморные разметочные мелки, 5 штук Brigadier 13030 используются для нанесения разметочных линий и подписей на различных металлических заготовках, трубах и прочих конструкциях при проведении монтажных и строительных работ. В отличие от обычного мела мрамор устойчив к атмосферным осадкам, а за счет высокой твердости обеспечивает более тонкие и четкие линии. Мелок отлично подходит для нанесения разметки на влажных грязных поверхностях.