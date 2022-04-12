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Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7
5.0
2
Найти аналог
Оборудование для замены масла в коробке передач
    Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7
    Арт. Х1248818
    5.0
    2
    Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7
    Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7
      Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7
      Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7

      Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1248818
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Назначение
      		для масла
      Материал
      		Сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многоцелевой набор адаптеров для смазки к ручным шприцам GROZ GR44950 - GAK/7 включает в себя разнообразные быстросъемные насадки, которые помогут осуществить различные виды смазочных работ. Комплект инструментов подходит для обычных и угловых масленок, закрытых подшипников, а также нагнетания смазочных материалов в места с ограниченным доступом

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Простое использование
        • Удобный чехол для хранения
        • Прочность материалов