Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7

Преимущества

Долгий срок службы

Простое использование

Удобный чехол для хранения

Прочность материалов

Многоцелевой набор адаптеров для смазки к ручным шприцам GROZ GR44950 - GAK/7 включает в себя разнообразные быстросъемные насадки, которые помогут осуществить различные виды смазочных работ. Комплект инструментов подходит для обычных и угловых масленок, закрытых подшипников, а также нагнетания смазочных материалов в места с ограниченным доступом