Многоцелевой набор адаптеров для смазки Groz GR44950 GAK/7
Арт. Х1248818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Назначение
|для масла
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Материал
|Сталь
- Многоцелевой набор адаптеров для смазки к ручным шприцам GROZ GR44950 - GAK/7 включает в себя разнообразные быстросъемные насадки, которые помогут осуществить различные виды смазочных работ. Комплект инструментов подходит для обычных и угловых масленок, закрытых подшипников, а также нагнетания смазочных материалов в места с ограниченным доступом
Преимущества
- Долгий срок службы
- Простое использование
- Удобный чехол для хранения
- Прочность материалов