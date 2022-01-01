Насос дренажный Marina SXG 600

Преимущества

Двигатель насоса защищен от тепловой перегрузки

Насос автоматически отключается при низком уровне воды

Высокая производительность 200 литров в минуту

Удобная и компактная установка

Насос не требует профилактического обслуживания

Погружной дренажный насос Speroni SXG 600 устройство для откачивания чистой воды с небольшим количеством примесей. Используется на даче или приусадебном участке для осушения подвалов, затопленных сооружений, бассейнов. Удобен для полива сада или газона. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали.