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Насос дренажный Marina SXG 600
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Marina SXG 600
    Арт. X1692339
    Насос дренажный Marina SXG 600
    Насос дренажный Marina SXG 600
      Насос дренажный Marina SXG 600
      Насос дренажный Marina SXG 600

      Насос дренажный Marina SXG 600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692339

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Speroni SXG 600 устройство для откачивания чистой воды с небольшим количеством примесей. Используется на даче или приусадебном участке для осушения подвалов, затопленных сооружений, бассейнов. Удобен для полива сада или газона. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Двигатель насоса защищен от тепловой перегрузки
        • Насос автоматически отключается при низком уровне воды
        • Высокая производительность 200 литров в минуту
        • Удобная и компактная установка
        • Насос не требует профилактического обслуживания