Насос дренажный Marina SXG 600
Арт. X1692339
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 3/4
- Погружной дренажный насос Speroni SXG 600 устройство для откачивания чистой воды с небольшим количеством примесей. Используется на даче или приусадебном участке для осушения подвалов, затопленных сооружений, бассейнов. Удобен для полива сада или газона. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали.
Преимущества
- Двигатель насоса защищен от тепловой перегрузки
- Насос автоматически отключается при низком уровне воды
- Высокая производительность 200 литров в минуту
- Удобная и компактная установка
- Насос не требует профилактического обслуживания