Изолента ОНЛАЙТ ХБ 20мм*10м, 125г

Изолента «Онлайт» прорезиненная на тканевой основе предназначена для проведения электротехнических работ в условиях неагрессивных средств. Изолента ХБ идеально подходит для создания электроизоляционной обмотки кабеля или провода, крепления мест сращивания и соединения проводов, а также для герметизации соединений и защиты от атмосферных и иных воздействий.

Преимущества