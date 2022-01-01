Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327

Преимущества

Долгий срок службы

Качественное исполнение

Эффективность в работе

Безопасная эксплуатация заточного министанка PATRIOT PG-SMG220 880124327



Заточной министанок PATRIOT PG-SMG220 880124327 обеспечивает аккуратную и быструю заточку цепей для бензопил всех типоразмеров. Рабочая зона модели закрывается прозрачным кожухом, который исключает вылет искр в оператора и при этом не мешает обзору в ходе эксплуатации. Есть возможность крепить конструкцию к верстаку с помощью анкерных болтов (в основании предусматривается пара отверстий). Заточной станок предназначен для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°С до +40°С, относительной влажностью не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.