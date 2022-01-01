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Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
4 190 ₽
Станки для заточки цепей бензопил
  • Персональная скидка
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Арт. О00000004402
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
  • Персональная скидка
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327

Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327

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4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000004402

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
220
Посадочный диаметр первого круга, мм
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Заточной министанок PATRIOT PG-SMG220 880124327 обеспечивает аккуратную и быструю заточку цепей для бензопил всех типоразмеров. Рабочая зона модели закрывается прозрачным кожухом, который исключает вылет искр в оператора и при этом не мешает обзору в ходе эксплуатации. Есть возможность крепить конструкцию к верстаку с помощью анкерных болтов (в основании предусматривается пара отверстий). Заточной станок предназначен для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°С до +40°С, относительной влажностью не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

    Преимущества

    • Долгий срок службы
    • Качественное исполнение
    • Эффективность в работе
    • Безопасная эксплуатация заточного министанка PATRIOT PG-SMG220 880124327