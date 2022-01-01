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Министанок для заточки цепей Patriot SMG 220 880124327
Арт. О00000004402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|10
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- Заточной министанок PATRIOT PG-SMG220 880124327 обеспечивает аккуратную и быструю заточку цепей для бензопил всех типоразмеров. Рабочая зона модели закрывается прозрачным кожухом, который исключает вылет искр в оператора и при этом не мешает обзору в ходе эксплуатации. Есть возможность крепить конструкцию к верстаку с помощью анкерных болтов (в основании предусматривается пара отверстий). Заточной станок предназначен для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°С до +40°С, относительной влажностью не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Качественное исполнение
- Эффективность в работе
- Безопасная эксплуатация заточного министанка PATRIOT PG-SMG220 880124327