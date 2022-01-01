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Переходник-соединитель штуцерный двухсторонний STURM 3015-05-1/2P
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Переходник-соединитель штуцерный двухсторонний STURM 3015-05-1/2P
    Арт. X19031850238

      Переходник-соединитель штуцерный двухсторонний STURM 3015-05-1/2P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850238

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы