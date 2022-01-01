Пластина с врезкой, 100 мм
Арт. X69914550337
Характеристики
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Диаметр врезки, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
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Цвет
|серый
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Способ установки
|универсальный
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Материал
|нержавеющая сталь
- Фланец - это соединяющий элемент конструкции воздуховода, в основном, используют для крепления к стене представляют собой диск, кольцо, или квадратную рамку. Фланцы различают по размеру, способу крепления, а также форме уплотнительной поверхности. Они могут являться элементами трубы, корпусной детали, фитинга и так далее.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность