Пластина с врезкой, 100 мм

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Фланец - это соединяющий элемент конструкции воздуховода, в основном, используют для крепления к стене представляют собой диск, кольцо, или квадратную рамку. Фланцы различают по размеру, способу крепления, а также форме уплотнительной поверхности. Они могут являться элементами трубы, корпусной детали, фитинга и так далее.