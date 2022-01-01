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Пластина с врезкой, 250 мм
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Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов
    Пластина с врезкой, 250 мм
    Арт. X69914550335

      Пластина с врезкой, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914550335

      Характеристики

      Диаметр врезки, мм
      		250
      Количество предметов, шт
      		1
      Цвет
      		серый
      Способ установки
      		универсальный
      Диаметр трубы для врезки, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фланец - это соединяющий элемент конструкции воздуховода, в основном, используют для крепления к стене представляют собой диск, кольцо, или квадратную рамку. Фланцы различают по размеру, способу крепления, а также форме уплотнительной поверхности. Они могут являться элементами трубы, корпусной детали, фитинга и так далее.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность