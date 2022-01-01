Колба фильтра Аквафор 0461, 3/4
Арт. X16910801417
Характеристики
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Производитель
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Материал корпуса
|пластик
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Высота, мм
|385
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Удержание веществ
|нет
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Проточный
|Да
- Удобный в использовании корпус АКВАФОР 3/4 дюйма приставляет собой устройство предварительной очистки холодной воды. Благодаря данной модели из воды выводятся различные примеси, ржавчина и песок. Кроме того, значительно продлевается срок службы бытовой техники и оказывается положительное влияние на здоровье пользователя. Надежный корпус АКВАФОР 3/4 дюйма выполнен из стеклонаполненного пластика. Такой материал отличается повышенной прочностью и долговечностью. Данная модель устанавливается непосредственно в магистраль водопровода, выполняя предварительную очистку воды.