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Колба фильтра Аквафор 0461, 3/4
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Аквафор 0461, 3/4
    Арт. X16910801417
    Колба фильтра Аквафор 0461, 3/4

      Колба фильтра Аквафор 0461, 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801417

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Материал корпуса
      		пластик
      Высота, мм
      		385
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобный в использовании корпус АКВАФОР 3/4 дюйма приставляет собой устройство предварительной очистки холодной воды. Благодаря данной модели из воды выводятся различные примеси, ржавчина и песок. Кроме того, значительно продлевается срок службы бытовой техники и оказывается положительное влияние на здоровье пользователя. Надежный корпус АКВАФОР 3/4 дюйма выполнен из стеклонаполненного пластика. Такой материал отличается повышенной прочностью и долговечностью. Данная модель устанавливается непосредственно в магистраль водопровода, выполняя предварительную очистку воды.