Колба фильтра Аквафор 0461, 3/4

Удобный в использовании корпус АКВАФОР 3/4 дюйма приставляет собой устройство предварительной очистки холодной воды. Благодаря данной модели из воды выводятся различные примеси, ржавчина и песок. Кроме того, значительно продлевается срок службы бытовой техники и оказывается положительное влияние на здоровье пользователя. Надежный корпус АКВАФОР 3/4 дюйма выполнен из стеклонаполненного пластика. Такой материал отличается повышенной прочностью и долговечностью. Данная модель устанавливается непосредственно в магистраль водопровода, выполняя предварительную очистку воды.