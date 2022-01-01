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Приспособление для отбора технических жидкостей Jonnesway, 6,5 л, AE300061
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Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Приспособление для отбора технических жидкостей Jonnesway, 6,5 л, AE300061
    Арт. jonnesway_4617
    Приспособление для отбора технических жидкостей Jonnesway, 6,5 л, AE300061

      Приспособление для отбора технических жидкостей Jonnesway, 6,5 л, AE300061

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4617

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Приспособление для отбора технических жидкостей представляет собой мобильное устройство, состоящее из емкости, объемом 6.5 л., набора зондов и вакуум-насоса с ручным приводом. Изделие предназначено для вакуумного отбора отработанных технических жидкостей из картеров двигателей, трансмиссий и т.п. через отверстие щупа контроля уровня жидкости агрегата. Изделие позволяет производить экспресс замену масла без традиционного, гравитационного слива, избегая необходимости установки автомобиля на подъемник, смотровую яму или в случаях, когда конструкция агрегата предусматривает только вакуумный способ замены рабочей жидкости. Приспособление используется для отбора технических жидкостей вязкостью до 2300 мПа*с (SAE 140).