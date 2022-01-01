Приспособление для отбора технических жидкостей Jonnesway, 6,5 л, AE300061

Приспособление для отбора технических жидкостей представляет собой мобильное устройство, состоящее из емкости, объемом 6.5 л., набора зондов и вакуум-насоса с ручным приводом. Изделие предназначено для вакуумного отбора отработанных технических жидкостей из картеров двигателей, трансмиссий и т.п. через отверстие щупа контроля уровня жидкости агрегата. Изделие позволяет производить экспресс замену масла без традиционного, гравитационного слива, избегая необходимости установки автомобиля на подъемник, смотровую яму или в случаях, когда конструкция агрегата предусматривает только вакуумный способ замены рабочей жидкости. Приспособление используется для отбора технических жидкостей вязкостью до 2300 мПа*с (SAE 140).