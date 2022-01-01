Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей Jonnesway, 7,5 л, AE300176

Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей применяется при производстве работ по обслуживанию узлов и агрегатов трансмиссий автомобилей, заполнения картеров редукторов, емкостей гидравлических приводов машин и механизмов смазочными материалами вязкостью до SAE140 в мастерских, цехах или в полевых условиях. Дополнительные насадки для обслуживания агрегатов трансмиссий VAG DSG/CVT и MB 722.9 поставляются отдельно.