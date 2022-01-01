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Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей Jonnesway, 7,5 л, AE300176
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Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей Jonnesway, 7,5 л, AE300176
    Арт. jonnesway_4619
    Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей Jonnesway, 7,5 л, AE300176

      Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей Jonnesway, 7,5 л, AE300176

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4619

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Приспособление для замены трансмиссионных жидкостей применяется при производстве работ по обслуживанию узлов и агрегатов трансмиссий автомобилей, заполнения картеров редукторов, емкостей гидравлических приводов машин и механизмов смазочными материалами вязкостью до SAE140 в мастерских, цехах или в полевых условиях. Дополнительные насадки для обслуживания агрегатов трансмиссий VAG DSG/CVT и MB 722.9 поставляются отдельно.